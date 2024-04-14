14 Nisan 2024 23:42 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 23:44
Umman'da sel felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var!
Şiddetli yağışlar, Umman'da sel felaketine yol açtı. Sel suları, 12 kişinin canını aldı. Hayatını kaybedenler arasında 9 öğrenci de yer alıyor.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
Umman'da şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşandı. Umman haber ajansı ONA'dan gelen bilgilere göre, sel sularına kapılan 1 öğrenci ve 4 kişinin hala arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Sel felaketi nedeniyle bazı illerdeki okullarda da uzaktan eğitime geçildi. Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yardım seferberliği başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı