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14 Nisan 2024 23:42 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 23:44

Umman'da sel felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var!

Şiddetli yağışlar, Umman'da sel felaketine yol açtı. Sel suları, 12 kişinin canını aldı. Hayatını kaybedenler arasında 9 öğrenci de yer alıyor.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
Umman&#039;da sel felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var!

Umman'da şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşandı. Umman haber ajansı ONA'dan gelen bilgilere göre, sel sularına kapılan 1 öğrenci ve 4 kişinin hala arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Umman'da sel felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var! - 1. Resim

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sel felaketi nedeniyle bazı illerdeki okullarda da uzaktan eğitime geçildi. Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yardım seferberliği başlattı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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