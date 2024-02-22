UNICEF Gazze’deki son durumu özetledi: Bir öğün dahi yiyecek bulamayanlar var

22 Şubat 2024 22:32 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 22:47

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), “Gazze'de pek çok kişi günde sadece bir öğünle hayatta kalırken, diğerleri hiç öğün bulamıyor” dedi.

“1 LİTRENİN ALTINA İNDİ”

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 139 gündür devam ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, “Gazze'de pek çok kişi günde sadece bir öğünle hayatta kalırken, diğerleri hiç öğün bulamıyor. Çocuklar akut beslenme yetersizliği ile karşı karşıya, temiz su kişi başına 1 litrenin altında. Gazze'de 4 ayı aşkın süredir devam eden şiddet insani krize yol açtı. Çocukların hemen ateşkese ihtiyacı var” denildi.

SINIR TANIMAYAN DOKTORLARDAN AÇIKLAMA

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, insani yardım çalışanları olarak İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik şiddetinin kendilerini "dehşete düşürdüğünü" belirtti.

Lockyear, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin "Orta Doğu'da durum" konulu toplantısında konuştu. İsrail'in saldırıları nedeniyle her gün "hayal edilemeyecek bir dehşete tanık olduklarını" söyleyen Lockyear, "İnsani yardım çalışanları olarak sivillere yönelik şiddet, bizi dehşete düşürüyor. Bu ölüm, yıkım ve zorla yerinden edilme, sivillerin yaşamını açıkça göz ardı eden askeri ve siyasi tercihlerin sonucudur." ifadesini kullandı.

Lockyear, İsrail'in Gazze'de tüm nüfusa karşı kuralsız bir savaşla toplu cezalandırma uyguladığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"İnsani yardımı mümkün kılmak için kolektif olarak bağlı olduğumuz kanunlar ve ilkeler, artık anlamsız hale gelecek kadar aşınmış durumda. Bugün Gazze'ye yönelik insani yardım müdahalesi bir yanılsamadır; bu savaşın uluslararası yasalara uygun olarak yürütüldüğüne dair anlatıyı sürdüren kullanışlı bir yanılsama."

"İSRAİL ORDUSU, HASTANE ÜSTÜNE HASTANE YIKTI"

Lockyear, İsrail'in sivillere, sağlık çalışanlarına ve hastanelere yönelik devam etmekte olan saldırıları nedeniyle Gazze'de sağlık sisteminin kalmadığını belirterek, "İsrail ordusu, hastane üstüne hastane yıktı. Bu kadar katliam karşısında geriye çok az şey kalıyor. Bu çok korkunç. Uluslararası hukuka uymak yerine hastanelerin sistematik olarak devre dışı bırakıldığını görüyoruz." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının inanılmaz şartlar altında saldırılarda yaralananlara yardım etmeye çalıştığına işaret eden Lockyear, cerrahların, hastanelerde anestezi olmadan çocuklara ampütasyon yapmaktan başka seçeneği kalmadığına dikkati çekti.

Lockyear, Gazze'de sağlık çalışanlarının "ailesi olmayan hayatta kalmış yaralı çocuk" anlamında kısaltılmış yeni bir tıbbi kavram oluşturduklarını dile getirerek, saldırılardan sağ kurtulan çocukların yaralarının yanı sıra bir ömür boyu saldırıların travmasıyla yaşamak zorunda kalacaklarına işaret etti.