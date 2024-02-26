UNICEF'ten tüm dünyaya Gazze çağrısı: Ölüm kalım meselesi...

26 Şubat 2024 16:15 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 16:28

İşgalci İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bine dayandı. Bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için yapılan çağrılar devam ederken Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) Gazze için acil bir çağrı daha geldi.

ACİL YARDIM GÖNDERİLMELİ

UNICEF'in sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada; Gazze'deki çocuklara yardım ulaştırmanın 'ölüm kalım meselesi' olduğu belirtildi. Gazze'ye su, gıda, ilaç ve yakıt ihtiyacının çok fazla ve acil olduğuna dikkat çeken UNICEF, Gazze'deki insanları kurtarmak ve acılarını dindirebilmek için en iyi yöntemin ateşkes olduğunu bir kez daha vurguladı.

ULAŞAN YARDIMLAR YÜZDE 50 DÜŞTÜ

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise bugün yaptığı açıklamada; İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu ve kıtlığa sürüklediği Gazze'de şubat ayında giren insani yardım miktarında bir önceki aya oranla yüzde 50 düşüş yaşandığını aktarmıştı.

GAZZE'DE DURUM ÇOK VAHİM

İsrail'in engellemeleri nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail, bölgeye yardımın ulaşmasını engelliyor. Filistinliler, hem İsrail saldırılarıyla hem de artan açlıkla mücadele ediyorlar. İsrail saldırılarından kaçan Filistinliler, sınırlı imkanlarla ve zor koşullarda hayatta kalmaya çalıştıkları derme çatma çadırlarda yaşıyorlar. Gazze'nin kuzeyinde, ekmek dahi bulunamayan Filistinlilerin, un bulamadıkları için hayvan yemi tükettikleri belirtiliyor.