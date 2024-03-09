Uykuları kaçıran kayıp hazine: Binlerce kişi yıllardır onu arıyor

09 Mart 2024 15:24 - Güncelleme : 09 Mart 2024 15:25

1993'te Max Valentin takma ismini kullanan Fransız iş insanı Régis Hauser tarafından bir hazine avı başlatıldı. Günümüze kadar uzanan hazine avı dünyanın en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor.

Fransız iş insanı Hauser, hazine avcıları ile bir oyun oynamak istemiş ve 31 yıl önce bronz baykuş heykelini Fransa'da gizli bir yere gömdüğünü dile getirmişti. Yerini bulmak isteyenlere ise 11 adet ipucu bırakmıştı. Hauser, hazine avında heykeli bulan kişiye ödül olarak 246 bin euro değerinde altın bir baykuş heykeli vereceğini duyurmuştu.

Hauser 2009'da hayatını kaybetti ancak hazine avcıları bronz baykuşu bulmaktan bir an olsun vazgeçmedi. Çok sayıda kişinin peşine düştüğü heykel yaklaşık 31 yıldır gizemini koruyor.

Dünyanın en uzun süren hazine avı ünvanına sahip heykel, yıllar içinde bazı kişilerde takıntı haline bile geldi. Hatta iflaslara, boşanmalara ve bir kişinin de akıl sağlığını yitirmesine yol açtı.

HAUSER, OYUN MU OYNADI?

Bazı kişiler, 31 yıldır bulunamayan bronz heykelin aslında hiç var olmadığını ve her şeyin Hauser'in kurmacası olduğunu söylüyor.

HEYKELİN TASARIMCISI YANLIŞ YOLDA OLDUKLARINI SAVUNUYOR

Heykelin tasarımcısı olan ve yarışmayı devam ettiren sanatçı Michel Becker ise bugüne dek heykeli bulmak isteyenlerin hep yanlış yolları seçtiğini savunuyor.

"BİR KERE BAŞLAYINCA DURAMIYORSUN"

Hazine avının başladığı günden beri yani 31 yıldır heykeli arayan emekli matematik öğretmeni ve bilgisayar mühendisi Gérard Simon, "Bu, baştan beri diğer yarışmalardan çok farklı, çok ilginç ve tutku verici. Bir kere başlayınca duramıyorsun" dedi.

1993'ten bu yana 200 binden fazla kişi bronz baykuşu bulmak için ipuçlarının peşine düştü ama hepsi eli boş döndü. Bazı kişiler heykelin yerini bulmak için zaman zaman bir araya gelerek ipuçları üzerinde beyin fırtınası yaparak birlikte inceliyor.

Heykelin kamuya açık bir alana gömülü olduğu sanılıyor. Heykeli yılladır arayan çok sayıda kişi Fransa'nın dört bir yanında yaptıkları yolculuklar nedeniyle büyük maddi zarara uğradı.