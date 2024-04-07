'Vegan' tiramusu hayatından etti! Genç kızın acı sonu

07 Nisan 2024 16:19 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 16:30

İtalya'nın Milano şehrinde erkek arkadaşıyla beraber bir fast food restoranında yemek yiyen Anna Bellisario, 'vegan' tiramusudan sadece birkaç kaşık aldıktan sonra fenalaştı. Anafilaktik şoka giren genç kadın acil olarak hastaneye kaldırıldı fakat günler süren mücadeleyi kaybetti.

Süt alerjisi olduğu için 'vegan' olduğunu zannettiği tatlıyı yiyen gencin ölümüne neden olan restoran işletmecileri Giuseppe Loiero ve annesi Giovanna Anoia kasıtsız insan öldürme suçundan yargılanacak.

Loiero ve Anoia, vegan tariflerde alerjisi olan kişileri düşünmediklerini itiraf ederken genç kızın tatlının vegan olup olmadığını birkaç defa sorduğu öğrenildi.

İTALYA'DA BAZI VEGAN ÜRÜNLER GERİ ÇEKİLDİ

Bellisario'nun ölümünün ardından vegan olarak pazarlanan birçok ürün İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından geri çekildi. Etikette belirtilmeyen alerjen varlığından şüphelenilen çok sayıda ürün de geri çekildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre polis, gıda güvenliği ve üretim prosedürleriyle ilgili kritik sorunlar olduğunu tespit etti.

'ÇAPRAZ BULAŞMA' ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR

Savcılar, vegan ve vegan olmayan gıdaların yan yana saklandığını ve hazırlandığını, çapraz bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu ve bunun da Bellisario'nun ölümüne yol açtığını ileri sürdü.