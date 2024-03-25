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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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25 Mart 2024 22:00 - Güncelleme : 25 Mart 2024 22:05

Vladimir Putin'den saldırı açıklaması: Kimin emir verdiği öğrenmeye çalışıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da 22 Mart akşamı konser salonunda düzenlenen saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin konuştu. Putin, "Terör saldırısı DEAŞ gerçekleştirildi, ancak kimin emir verdiğini öğrenmeye çalışıyoruz" dedi. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber

Moskova'da geçtiğimiz günlerde konser salonunda düzenlenen ölümcül terör saldırısında soruşturma devam ediyor. 3'ü çocuk olmak üzere 137 kişi hayatını kaybettiği saldırıda zanlılar hakim karşısına çıktı. 

Saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlılardan Saidakrami Murodalii Rachabalizoda ve Dalerdjon Barotovich Mirzoyev da Basmanny Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarken Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. 

"EMRİ VERENİ ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Putin, "Terör saldırısı DEAŞ gerçekleştirildi, ancak kimin emir verdiğini öğrenmeye çalışıyoruz" dedi. 

Vladimir Putin'den saldırı açıklaması: Kimin emir verdiği öğrenmeye çalışıyoru - 1. Resim

Rusya devlet medyası Moskova saldırısının şüphelisine Türkiye ile ilgili soru sordu. Yüzünde dayak izleri olan zanlılara "Türkiye'de ne yapıyordun?" sorusu yöneltildi. Tutuklu, "Orada (Türkiye'de) belgelerimin süresi doldu. Sınırı geçip buraya geldim" cevabını verdi. 

Tutuklunun "süresi doldu" derken pasaportundan söz ettiği değerlendirilirken yaşının 26 ve adının Shamsutdin Fariddun olduğunu belirtti. 

Vladimir Putin'den saldırı açıklaması: Kimin emir verdiği öğrenmeye çalışıyoru - 2. Resim

"PARA İÇİN İNSAN VURDUK" 

Rusya'daki bazı yayın organları 4 kişinin yabancı ülke vatandaşları olduğunu belirtirken terör saldırısını düzenleyenlerden birinin ise Tacikistan vatandaşı olduğunu ifade etti.  

Yayımlanan videoda saldırının gerçekleştiği alanda ne amaçla bulundukları sorusu yöneltilirken Fariddun, "Para için insanları vurduk" cevabını verdi. Kendisine 1 milyon ruble teklif edildiğini iddia eden zanlı paranın saldırından önce hesabına geçtiğini belirtti. 

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Kaynak: TGRT Haber
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