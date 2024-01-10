Washington ve Tel Aviv arasında görüş ayrılıkları derinleşiyor! İsrail basını: Görüşme gergin geçti

10 Ocak 2024 09:41 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 10:14

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 4. Ortadoğu turu kapsamında İsrail'e gitti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Bakan Blinken, ABD'nin taleplerini iletti. Özellikle Gazze'nin geleceği konusunda ters düşen iki ülke arasında görüş ayrılıklarının derinleştiği belirtildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail Başbakanlığı tarafından görüşme sonrası yapılması beklenen yazılı açıklamanın hala yayınlanmadığı ve bu durumun iki taraf arasındaki ihtilaflara işaret ettiği ifade edildi.

ABD ve İsrail arasında "savaş konusunda görüş ayrılığının derinleştiği" vurgulanan haberde, "Washington'un sabrı tükeniyor" ifadelerine yer verildi. Haberde, Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın basın toplantısında yer almayacağı öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Suudi Arabistan'a geçmişti. Dün İsrail'e gelen Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Netanyahu, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve savaş kabinesi üyeleriyle bir araya geldi.

TÜRKİYE VE ARAP DEVLETLERİ GAZZE İÇİN ORTAK ÇALIŞACAK

Bakan Blinken, İsrail ziyaretinden önce bulunduğu Arap devletleri Türkiye'ye dair de açıklamalarda bulunmuştu. Blinken Arap devletleri ve Türkiye'nin, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı sona erdiğinde Gazze'nin yeniden inşası ve yönetimi için planlama yapmaya başlamayı kabul ettiklerini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin "Gazze'nin istikrara kavuşmasına ve toparlanmasına yardımcı olmak, Filistinliler için ileriye dönük siyasi bir yol çizmek ve bir bütün olarak bölgede uzun vadeli barış, güvenlik ve istikrar için çalışmak üzere birlikte çalışma ve çabaları koordine etme konusunda anlaştıklarını" aktarmıştı.

Blinken, "Bölgede bu yönde açık bir ilgi var ancak bunun için Gazze'deki çatışmanın sona ermesi ve bir Filistin devletine giden pratik bir yol bulunması gerekiyor" demişti.

İSRAİL'İN ARDINDAN SON DURAK MISIR

Öte yandan Blinken’ın devam edecek ziyareti kapsamında İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ile görüşmesi bekleniyor.

Blinken'ın Tel Aviv'in ardından yarın Batı Şeria'da Filistinli yetkililerle görüştükten sonra Mısır'a geçmesi bekleniyor.