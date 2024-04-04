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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 17:11 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 17:13

Yağmur altında dans ederken çekilen videosu hayatını değiştirdi! Belgeseli yapılacak

Nijerya'da 2020 yılında henüz 11 yaşındayken yağmur altında dans ettiği videosuyla hayatı değişen Anthony Madu'nun hayatı belgesel olacak. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri

Nijerya'nın Lagos şehrinde henüz 11 yaşındayken yağmur altında dans ederken çekilen videosu Anthony Madu'nun hayatını değiştirdi. Yağmur altında ustaca dönerek dansını sergilediği videosunu Hollywood oyuncusu  Viola Davis paylaştı ve kısa sürede tüm sosyal medya platformlarında yayıldı. 

Yağmur altında dans ederken çekilen videosu hayatını değiştirdi! Belgeseli yapılacak - 1. Resim

EN PRESTİJLİ OKULDAN BURS TEKLİFİ

Videonun yayılmasının ardından İngiltere'nin en prestijli bale okulundan teklif alan Madu, 4 senede hayatının nasıl değiştiğini anlattı. Şimdilerde 15 yaşında olan Madu, ''Hem çok heyecanlıydı hem de gerçek dışı gibiydi. Bale okuluna gitmek istiyordum ama Elmhurst gibi bir okula gidebileceğimi düşünmüyordum.'' dedi.

Yağmur altında dans ederken çekilen videosu hayatını değiştirdi! Belgeseli yapılacak - 2. Resim

''BİR GÖZÜM GÖRMEDİĞİ İÇİN DANSÇI OLAMAYACAĞIMI SANIYORDUM''

O yaşında ailesinden ayrılmanın zor olduğunu söyleyen Madu, bir gözünün görmemesi nedeniyle de hayatı boyunca hiçbir zaman dansçı olamayacağını düşünüyordu:

''Gözlerimin durumunu öğrendiğimde gerçekten çok korktum çünkü kör olacağımı ve artık dans edemeyeceğimi düşündüm. Ama sonra ihtiyacım olan tüm testleri yaptım ve durumun ne çok daha kötüleştiğini ne de daha iyiye gittiğini gördüm. Bu sonsuza kadar böyle kalacaktı. Okul sayesinde bir gözlüğüm de oldu.''

Yağmur altında dans ederken çekilen videosu hayatını değiştirdi! Belgeseli yapılacak - 3. Resim

''VİDEOYU YAYIMLAMAYACAKTIK...''

Henüz 5 yaşındayken dansçı olmak istediğini fakat hangi alanda uzmanlaşmak istediğini bilmediğini söyleyen Madu, ''Farklı dansları araştırdım ve baleyi buldum, gerçekten harika görünüyordu ve bunu yapmak istedim'' dedi. 

Hayatını değiştiren ve sosyal medyada her yerde yayılan videosu hakkında da konuşan Anthony, ''çok farklı görünüyorum ve onu izlemek tuhaf hissettiriyor. Videoyu çektik ama yayımlamayı planlamıyorduk, yayımladık ve ertesi gün her yerde bu video vardı.'' dedi. 

Yağmur altında dans ederken çekilen videosu hayatını değiştirdi! Belgeseli yapılacak - 4. Resim

HAYATI BELGESEL OLACAK

Madu'nun bale okulundan Sabina Storrod ise şunları söyledi:

''Videoyu Kovid sırasında gördüm ve çok etkilendim. Müdürümüze dedim ki, bu gencin yolculuğuna nasıl yardımcı olabiliriz? Aileye ulaştık ve Anthony'nin annesi biraz para topladıklarını, onun Avrupa'ya gelebileceğini ve Elmhurst'ü ziyaret edip edemeyeceğini sordu.''

Sabina, Anthony'nin farklı dans tarzlarını keşfettiğini ve şu anda çağdaşlığın tadını çıkardığını ekledi.

Yetenekli genç, en sevdiği yemek olan jollof pirincini özlediğini ve yakında ailesiyle buluşmak için Nijerya'ya geri dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. 

Öte yandan Lagos'taki hayatından İngiltere'ye taşınmasına kadar olan yolculuğunu takip eden bir Disney+ belgesel filminde yer alacak. 

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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