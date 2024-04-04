Yağmur altında dans ederken çekilen videosu hayatını değiştirdi! Belgeseli yapılacak

04 Nisan 2024 17:11 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 17:13

Nijerya'nın Lagos şehrinde henüz 11 yaşındayken yağmur altında dans ederken çekilen videosu Anthony Madu'nun hayatını değiştirdi. Yağmur altında ustaca dönerek dansını sergilediği videosunu Hollywood oyuncusu Viola Davis paylaştı ve kısa sürede tüm sosyal medya platformlarında yayıldı.

EN PRESTİJLİ OKULDAN BURS TEKLİFİ

Videonun yayılmasının ardından İngiltere'nin en prestijli bale okulundan teklif alan Madu, 4 senede hayatının nasıl değiştiğini anlattı. Şimdilerde 15 yaşında olan Madu, ''Hem çok heyecanlıydı hem de gerçek dışı gibiydi. Bale okuluna gitmek istiyordum ama Elmhurst gibi bir okula gidebileceğimi düşünmüyordum.'' dedi.

''BİR GÖZÜM GÖRMEDİĞİ İÇİN DANSÇI OLAMAYACAĞIMI SANIYORDUM''

O yaşında ailesinden ayrılmanın zor olduğunu söyleyen Madu, bir gözünün görmemesi nedeniyle de hayatı boyunca hiçbir zaman dansçı olamayacağını düşünüyordu:

''Gözlerimin durumunu öğrendiğimde gerçekten çok korktum çünkü kör olacağımı ve artık dans edemeyeceğimi düşündüm. Ama sonra ihtiyacım olan tüm testleri yaptım ve durumun ne çok daha kötüleştiğini ne de daha iyiye gittiğini gördüm. Bu sonsuza kadar böyle kalacaktı. Okul sayesinde bir gözlüğüm de oldu.''

''VİDEOYU YAYIMLAMAYACAKTIK...''

Henüz 5 yaşındayken dansçı olmak istediğini fakat hangi alanda uzmanlaşmak istediğini bilmediğini söyleyen Madu, ''Farklı dansları araştırdım ve baleyi buldum, gerçekten harika görünüyordu ve bunu yapmak istedim'' dedi.

Hayatını değiştiren ve sosyal medyada her yerde yayılan videosu hakkında da konuşan Anthony, ''çok farklı görünüyorum ve onu izlemek tuhaf hissettiriyor. Videoyu çektik ama yayımlamayı planlamıyorduk, yayımladık ve ertesi gün her yerde bu video vardı.'' dedi.

HAYATI BELGESEL OLACAK

Madu'nun bale okulundan Sabina Storrod ise şunları söyledi:

''Videoyu Kovid sırasında gördüm ve çok etkilendim. Müdürümüze dedim ki, bu gencin yolculuğuna nasıl yardımcı olabiliriz? Aileye ulaştık ve Anthony'nin annesi biraz para topladıklarını, onun Avrupa'ya gelebileceğini ve Elmhurst'ü ziyaret edip edemeyeceğini sordu.''

Sabina, Anthony'nin farklı dans tarzlarını keşfettiğini ve şu anda çağdaşlığın tadını çıkardığını ekledi.

Yetenekli genç, en sevdiği yemek olan jollof pirincini özlediğini ve yakında ailesiyle buluşmak için Nijerya'ya geri dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Öte yandan Lagos'taki hayatından İngiltere'ye taşınmasına kadar olan yolculuğunu takip eden bir Disney+ belgesel filminde yer alacak.