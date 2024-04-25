Yahudi yerleşimciler İbrahim Cami'yi basıp ayin düzenlediler

25 Nisan 2024 17:17 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 17:30

İsrailli Yahudi yerleşimcilerin saygısızlıkları ve provokasyonları sürüyor. Batı Şeria'nın El Halil kentinde İbrahim Cami'yi basan onlarca Yahudi yerleşimci, 22 Nisan'da başlayan Hamursuz Bayramı kapsamında ayin yaptı.

Yerleşimle mücadele aktivisti Mufid eş-Şarabati, İsrail ordusunun "El Halil'in birçok mahallesini askeri kışlaya çevirdiğini, dükkanları kapattığını ve bölge sakinlerinin bölgede dolaşmasını engellediğini" söyledi.

Filistinli kuruluşların rakamlarına göre, işgal altındaki Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki yerleşimlerde 164 yerleşim yeri ve 124 ileri karakolda ikamet eden yaklaşık 650 bin İsrailli yerleşimci bulunuyor.

​​​​​​​İsrail güçleri radikal yerleşimcilerin İbrahim Camisi'ne yaptığı baskın için El Halil'de yolları kapatırken, sokaklarda çok sayıda İsrail askeri görüldü.

Yahudilerin 22 Nisan'da başlayan Hamursuz Bayramı, 30 Nisan akşamına kadar devam edecek.

İBRAHİM CAMİ'YE YÖNELİK İHLALLER

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami olarak değerlendiriliyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

İsrail, zaman ve mekânsal olarak böldüğü camiyi her yıl 10 gün boyunca (farklı bayramlarda) Müslümanlara tamamen kapatıyor ve Yahudilere tahsis ediyor.