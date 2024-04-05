Yargıçlara zehirli mektup! Şüpheli toz arsenik çıktı
Pakistan'da yüksek mahkeme yargıçlarının bazılarına tehdit mektupları gönderildi. Mektuplardaki zehirli tozun arsenik olduğu anlaşıldı.
Pakistan'da Yüksek Mahkeme yargıçları, Servisler Arası İstihbaratın (ISI), eski Başbakan İmran Han ile ilgili davaların sonuçlarının değiştirilmesi konusunda kendilerinin tehdit edildiklerini bildirmişlerdi. Bu tehdidin basına yansımasının ardından bazı yüksek mahkeme yargıçlarına içerisinde şüpheli toz bulunan tehdit mektupları gönderildi.
ŞÜPHELİ TOZ ARSENİK ÇIKTI
Geo News televizyonunun haberine göre, 4 Anayasa Mahkemesi, 8 İslamabad Yüksek Mahkemesi ve 6 Lahor Yüksek Mahkemesi yargıcına gönderilen tehdit mektuplarında yer alan şüpheli tozların, adli tıp laboratuvarındaki incelemesi tamamlandı.
Yetkililer, söz konusu tozlarda yüzde 10 arsenik tespit edildiğini açıkladı.
Başlatılan soruşturma kapsamında mektupların postalara konulduğu bölgelerdeki kamera kayıtları inceleniyor.
Öte yandan tehdit mektubu alanlar arasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Kazı Faiz İsa da yer alıyor.