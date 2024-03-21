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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 14:35 - Güncelleme : 21 Mart 2024 14:55

Yaşları 11,12 ve 16 olan 'küçük serseriler' banka soygunundan tutuklandı

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşları 11, 12 ve 16 olan çocuklar banka soymaktan suçlu bulunup tutuklandılar. Çocukların kendilerine 'küçük serseriler' lakabı taktığı öğrenildi.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Yaşları 11,12 ve 16 olan &#039;küçük serseriler&#039; banka soygunundan tutuklandı

Teksas'ta Houston'ın kuzeyinde bulunan Greenspoint bölgesindeki bir banka, FBI'a soygun ihbarında bulundu. Ekipler, güvenlik kayıtlarına göre, bankanın lobisinde kapüşonları kafasında görünen 3 küçük çocuğu tespit etti. İki çocuğun ebeveynleri, fotoğraftan teşhis etti. Üçüncü çocuk ise bir kavga sonrasın kolluk kuvvetleri tarafından yakalanınca yakayı ele verdi. 

Yaşları 11,12 ve 16 olan 'küçük serseriler' banka soygunundan tutuklandı - 1. Resim

KAÇMADAN TEHDİT NOTU BIRAKTILAR

Yetkililer, çocukların geçtiğimiz gün yakalandıklarını, yaşlarının 11, 12 ve 16 olduğunu açıkladı. Kendilerine 'küçük serseriler' diyen soyguncu çocukların tutuklandığı belirtildi. Fakat FBI, çocukların yaşları nedeniyle daha fazla bilgi vermek istemedi. 

ABC 13 televizyonu ise çocukların açıklanmayan miktarda bir parayla bankadan yaya olarak kaçtıklarını, kaçmadan önce ise veznedarlara tehdit notu bıraktıklarını açıkladı. 

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Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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