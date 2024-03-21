Yaşları 11,12 ve 16 olan 'küçük serseriler' banka soygunundan tutuklandı

21 Mart 2024 14:35 - Güncelleme : 21 Mart 2024 14:55

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Teksas'ta Houston'ın kuzeyinde bulunan Greenspoint bölgesindeki bir banka, FBI'a soygun ihbarında bulundu. Ekipler, güvenlik kayıtlarına göre, bankanın lobisinde kapüşonları kafasında görünen 3 küçük çocuğu tespit etti. İki çocuğun ebeveynleri, fotoğraftan teşhis etti. Üçüncü çocuk ise bir kavga sonrasın kolluk kuvvetleri tarafından yakalanınca yakayı ele verdi.

KAÇMADAN TEHDİT NOTU BIRAKTILAR

Yetkililer, çocukların geçtiğimiz gün yakalandıklarını, yaşlarının 11, 12 ve 16 olduğunu açıkladı. Kendilerine 'küçük serseriler' diyen soyguncu çocukların tutuklandığı belirtildi. Fakat FBI, çocukların yaşları nedeniyle daha fazla bilgi vermek istemedi.

ABC 13 televizyonu ise çocukların açıklanmayan miktarda bir parayla bankadan yaya olarak kaçtıklarını, kaçmadan önce ise veznedarlara tehdit notu bıraktıklarını açıkladı.