Yaşları 11,12 ve 16 olan 'küçük serseriler' banka soygunundan tutuklandı
ABD'nin Teksas eyaletinde yaşları 11, 12 ve 16 olan çocuklar banka soymaktan suçlu bulunup tutuklandılar. Çocukların kendilerine 'küçük serseriler' lakabı taktığı öğrenildi.
Teksas'ta Houston'ın kuzeyinde bulunan Greenspoint bölgesindeki bir banka, FBI'a soygun ihbarında bulundu. Ekipler, güvenlik kayıtlarına göre, bankanın lobisinde kapüşonları kafasında görünen 3 küçük çocuğu tespit etti. İki çocuğun ebeveynleri, fotoğraftan teşhis etti. Üçüncü çocuk ise bir kavga sonrasın kolluk kuvvetleri tarafından yakalanınca yakayı ele verdi.
KAÇMADAN TEHDİT NOTU BIRAKTILAR
Yetkililer, çocukların geçtiğimiz gün yakalandıklarını, yaşlarının 11, 12 ve 16 olduğunu açıkladı. Kendilerine 'küçük serseriler' diyen soyguncu çocukların tutuklandığı belirtildi. Fakat FBI, çocukların yaşları nedeniyle daha fazla bilgi vermek istemedi.
ABC 13 televizyonu ise çocukların açıklanmayan miktarda bir parayla bankadan yaya olarak kaçtıklarını, kaçmadan önce ise veznedarlara tehdit notu bıraktıklarını açıkladı.