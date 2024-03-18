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18 Mart 2024 15:05 - Güncelleme : 18 Mart 2024 15:09

Yemen'de korkutan deprem! Dünya sallanıyor

Yemen'de korkutan bir deprem gerçekleşti. Aden kenti merkezli deprem 5,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Yemen&#039;de korkutan deprem! Dünya sallanıyor

Yemen'in güneyindeki Aden kenti kıyılarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yemen Enformasyon Bakanlığı ofisinin internet sitesinde depremle ilgili kısa bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Richter ölçeğine göre 5,2 büyüklüğünde bir deprem başkent Aden'in kıyılarını vurdu." ifadelerine yer verildi.

Depreme ilişkin başka detaya yer verilmedi.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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