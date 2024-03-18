Yemen'de korkutan deprem! Dünya sallanıyor

18 Mart 2024 15:05 - Güncelleme : 18 Mart 2024 15:09

Yemen'in güneyindeki Aden kenti kıyılarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yemen Enformasyon Bakanlığı ofisinin internet sitesinde depremle ilgili kısa bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Richter ölçeğine göre 5,2 büyüklüğünde bir deprem başkent Aden'in kıyılarını vurdu." ifadelerine yer verildi.

Depreme ilişkin başka detaya yer verilmedi.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...