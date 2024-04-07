Yeni turistik cazibe merkezleri: Umumi tuvaletler, gezmesi 1000 TL

07 Nisan 2024 11:03 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 11:17

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da umumi tuvaletler yeni turistik cazibe merkezleri haline geldi. Tokyo'nun Şibuya kentinde düzenlenen 'Tokyo Umumi Tuvaletler Turu' kapsamında iki saat boyunca tuvalet turları düzenleniyor.

Reuters'ın haberine göre, Japon Yeni'ndeki değer kaybı, turistlerin akın akın ülkeye gelmesine neden oldu. Mart ayından beri de turistler, umumi tuvaletlere ilgi gösteriyor.

Ünlü yönetmen Wim Wenders'ın da Japonya'daki umumi tuvaletleri görmeye geldi. Yönetmen Mükemmel Günler (Perfect Days) filminde bu tuvaletlerden esinlenmiş ve Tokyo'daki umumi tuvaletlerde çalışan bir temizlik işçisinin hikayesini anlatmıştı.

''HER SEFERİNDE YENİ BİR ŞEY KEŞFEDİYORSUNUZ''

Fransız bir turist olan Penelope Panczuk da Tokyo'daki umumi tuvalet gezisi deneyimine dair şunları anlattı:

''ABD'de ya da benim geldiğim Fransa'da umumi tuvaletler genelde kullanılmaz. Fakat Tokyo'da bunları kullanmaktan mutluluk duyuyorsunuz çünkü tuvaletler inanılmaz temiz tutuluyor. Her biri çok güvenli ve o kadar farklılar ki her seferinde yeni bir şey keşfetmiş gibi hissediyorsunuz.''

UMUMİ TUVALETLERİ GEZMEK 1000 TL

Kâr amacı gütmeyen Nippon Vakfı, 2020'de "Tokyo Tuvalet Projesi"ni başlatmış, birçok ünlü sanatçı, Şibuya semtinde 17 umumi tuvalet tasarlamıştı. Proje turizm amaçlı yapılmasa bile Şibuya'daki yetkililer bunu fırsat olarak gördü.

Tuvalet turlarının biletleri kişi başı 4 bin 950 Japon Yeni'ne yani yaklaşık 1000 TL'ye satılıyor.