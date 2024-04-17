Yere düştü ayak bileğini kırdı hastanede akciğeri nedeniyle öldü

17 Nisan 2024 15:45 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 16:32

İngiltere'de bir öğretmen olan, 35 yaşındaki Laura Griffiths, gece dışarıda düştü ve ayak bileğini kırdı. Hastaneye kaldırılan Laura, rutin bir operasyonun ardından hayatını kaybetti. Anne-babası Cath ve Dennis, operasyonu uzman bir cerrahın değil stajyerin yaptığını söyleyerek hastaneden şikayetçi oldu.

AMELİYAT SONRASI KOMPLİKASYON GELİŞTİ

Mahkemede, Laura'nın kan akışının engellenmesi nedeniyle akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Operasyon nedeniyle pulmoner emboli komplikasyonlarından biri olan pulmoner enfarktüs geçirdiği açıklandı.

SEMPTOMLARI NEFES GÜÇLÜ, GÖĞÜS AĞRISI, KANLI ÖKSÜRÜK

Pulmoner emboli, bir kan pıhtısı akciğerlerdeki bir damarı veya atardamarı tıkadığında ortaya çıkar ve hızlı bir şekilde tedavi edilmezse yaşamı tehdit edebilir. Semptomlar arasında aniden ortaya çıkan nefes alma güçlüğü, nefes alırken kötüleşen göğüs ağrısı ve kanlı öksürme bulunuyor.

Genellikle bir kan pıhtısının bacaktan çıkıp akciğerlere doğru ilerlemesi sonucu ortaya çıkar.

Laura'nın da sol bacağında düşmeden kaynaklı kırılmanın tedavisi için plak ve vidaların takıldığı bir ameliyatın komplikasyona neden olduğu anlaşıldı.

Soruşturma ise devam ediyor.