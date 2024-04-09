Yine bir dışkı krizi! Uçağın yön değiştirmesine neden oldu

09 Nisan 2024 14:32 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 14:46

Houston-Seattle seferi yapan United Airlines uçağı, acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçakta yolcularla beraber uçuş yapan first class'ta yolculuk yapan bir köpek, 'altına kaçırınca' uçak yön değiştirmek zorunda kaldı. Sosyal medyada bir yolcunun anlatmasıyla yayılan olayı Business Insider doğruladı.

ABD'nin Houston şehrinden Seattle'a gitmekte olan uçak, Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yer personelinin dışkıyı temizlemesinin 2 saatten fazla sürdüğü belirtildi.

Bir yolcu ise kokunun hiç geçmediğini öne sürdü.

Öte yandan United Airlines'ın internet sitesinde, uçuş sırasında rehber hayvanlar hariç tüm evcil hayvanların, kapısı kapalı olacak şekilde taşıma çantalarında ve her zaman koltuğunuzun altında kalması gerektiği belirtiliyor.

BOEING UÇAĞINDA DA DIŞKI KRİZİ YAŞANMIŞTI

Benzer bir olay yine United Airlines şirketinin uçağında geçtiğimiz haftalarda meydana gelmişti. Kalkıştan hemen sonra Boeing 777 uçağının tuvaletinin arıza yapıp taşması üzerine kabin "dışkı kokusu" ile dolmuştu. Tuvaletteki tanktan sızan dışkı kabine de yayılmıştı.

Sorunun çözülememesi üzerine uçak, okyanusu geçerek rotasına devam etmek yerine kalkış yaptığı Almanya'ya geri dönmüştü.

Geceyi havayolu şirketinin ayarladığı otelde geçiren yolcular, ertesi gün bir başka uçakla ABD'ye gitmişti.