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17 Mart 2024 11:22 - Güncelleme : 17 Mart 2024 11:33

Yolcu otobüsü, motosiklet ve akaryakıt tankeri faciaya neden oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı

Afganistan'da korkunç bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü, motosiklet ve akaryakıt tankeri faciaya neden oldu.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Yolcu otobüsü, motosiklet ve akaryakıt tankeri faciaya neden oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı
Afganistan, Kaza, Hilmend

Afganistan'ın güneyinde bulunan Hilmend vilayetinde facia gibi bir kaza meydana geldi. Gerişk ilçesinde yolcu otobüsü, motosiklet ve akaryakıt tankeri çarpıştı. İlk olarak motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolcu otobüsüne çarptı. Otobüs, motosikletin çarpmasıyla şeridinden çıktı ve karşı yoldan gelen yakıt tankerine çarptı.

Yolcu otobüsü, motosiklet ve akaryakıt tankeri faciaya neden oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı - 1. Resim

Afgan basınında yer alan haberlere göre, kazanın ardından otobüste yangın çıktı.

Yolcu otobüsü, motosiklet ve akaryakıt tankeri faciaya neden oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı - 2. Resim

KAZADA 21 KİŞİ ÖLDÜ

Facia gibi kaza nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi ise yaralandı. Kazada yaralananlar Gerişk ve Leşgergah ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

Helmand Bilgi ve Kültür Dairesi'nden yapılan açıklamada, 38 yaralıdan 11'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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