Yunan adalarına kapıda vize dönemi başladı! Maliyeti de ortaya çıktı

02 Nisan 2024 17:06 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 17:11

Türk vatandaşları için 10 Yunan adasına kapıda vize dönemi başladı. 1 Nisan Pazartesi gününden itibaren Türk turistler, kapıda vize uygulamasıyla adalara giriş yapabilecekler.

Yunan yetkililer, 10 Yunan adasının limanlarında verilen yeni vizenin maliyetinin 60 euro olacağını duyurdu. Kapıda vize için pasaport sahibi olmak yeterli olacak. Pasaport kontrolü sırasında parmak izi alınacak. Vize alan Türk vatandaşları bir hafta kadar adalarda kalabilecek.

Rodos Limanı Fonu başkanı Vassilis Vayiannakis, AP'ye yaptığı açıklamada, yeni sistem ile Türk turistlerin hafta sonuna doğru gelmeye başlayacaklarını açıkladı.

KAPIDA VİZE UYGULAMASINI KAPSAYAN ADALAR

Tatil vizesi programındaki adaların tümü Türkiye kıyı şeridi yakınında yer alıyor. Türk turistler Midilli, Limni, Sakız Adası, Samos, Leros, Kalimnos, Kos, Simi ve Meis adalarının limanlarında bu vizeleri alabilecek. Daha küçük adalar, programa Haziran ayında katılacak.