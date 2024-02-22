Yunan zulmünü Sırbistan da örnek aldı: Yasadışı göçmenler donakaldı

22 Şubat 2024 15:40 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 15:45

The Guardian'ın haberine göre, dondurucu soğuklarda yarı çıplak ve Sırbistan sınırından Kuzey Makedonya'ya geri gönderilmeye zorlanan erkek gruplarını gösteren videolar, Avrupa sınırlarında göçmenlere yönelik kötü muamelenin arttığının kanıtı.

Sırbistan-Kuzey Makedonya sınırına yakın bir yolda yarı çıplak erkeklerden oluşan bir sıra görülüyor. Kuzey Makedonyalı bir STK olan Legis, videoların Sırbistan sınırına yakın Lojane köyü yakınlarında 10 Şubat'ta köy sakini bir kişi tarafından çekildiğini açıkladı.

STK, bu olayın 24 saatlik bir süre içinde gerçekleşen ikinci "kötü muamele ve aşağılayıcı sınır dışı etme" olduğunu ve 50'den fazla kişinin Kuzey Makedonya'ya geri gönderilmeden önce Sırp yetkililer tarafından tamamen çıplak veya yarı çıplak olacak şekilde soyunmaya zorlandığını iddia ediyor.

"RAHATSIZ EDİCİ VE AŞAĞILAYICI"

Legis, yerel personelinin olaydan sonra kendilerini Suriyeli olarak tanıtan ve çıplak bırakılan bu grup ile konuşmayı başardığını söylüyor.

Legis Başkanı Jasmin Redjepi, "rahatsız edici ve aşağılayıcı" sınır dışı etmelerin, Sırbistan sınırını insan kaçakçılığı operasyonlarına karşı güçlendirmeyi amaçlayan AB-Sırbistan sınır işbirliği zirvesinden kısa bir süre sonra meydana geldiğini söyledi.

Redjepi, "Bu tür olaylar, AB'nin güzergâh üzerindeki göçmenlere yönelik kısıtlamalar hazırladığı bir dönemde gerçekleşti. Bu örnekte AB-Sırbistan sınır işbirliği zirvesinden sadece birkaç gün sonra meydana geliyor. O zaman doğrudan etki ve sonuçlarını görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Jasmin Redjepi, Avrupa'nın diğer sınırlarında göçmenlerin kıyafetlerinin çıkarıldığına dair raporlar olmasına rağmen, Sırbistan ve Kuzey Makedonya sınırında bu durumun ilk kez rapor edildiğini söyledi.

"DÜZENLİ BİR UYGULAMA OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ"

Sırbistan'daki İltica Koruma Merkezi İcra Direktörü Rados Djurovic, çalışanlarının yılbaşından bu yana Sırbistan'dan Kuzey Makedonya'ya geri gönderme olaylarında artış gördüklerini söyleyerek, "Bunun artık düzenli bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Sırp polis memurlarının Kuzey Makedonya sınırında, muhtemelen sığınma talebinde bulunanlar da dâhil olmak üzere göçmenlere kötü, aşağılayıcı muamele ve soygunla karakterize edilen geri gönderme iddialarına ilişkin son raporlar, devlet yetkilileri tarafından hızlı ve etkili bir soruşturma yapılmasını gerektirmektedir."

"Bu olaylar sadece rahatsız edici değil, aynı zamanda Avrupa Konseyi üye devletleri arasında daha geniş ve endişe verici bir eğilimin de göstergesidir."

"ULUSLARARASI STANDARTLARI İHLAL EDİYOR"

"Bu eylemler, geri gönderme ve toplu sınır dışı etmeyi yasaklayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yanı sıra, sığınma talebinde bulunanlara gerçek ve etkili erişim sağlanmasını gerektiren diğer uluslararası standartları da ihlal ediyor gibi görünüyor."

"Gözlemlediğim ve uyardığım şey, göçmenlerin yıllardır çeşitli Avrupa ülkelerinde, devletlerin insan hakları yükümlülüklerini açıkça ihlal ederek, aşağılayıcı muamele veya işkence teşkil edebilecek muamelelere maruz kaldıklarıdır" dedi.

2023'DE 346 BİN'DEN FAZLA GERİ GÖNDERME OLAYI GERÇEKLEŞTİ

Belçikalı bir STK olan 11.11.11 tarafından hazırlanan bir raporda, 2023 yılında Avrupa'nın dış sınırlarında 346,000'den fazla zorla geri gönderme olayının gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

SIRP POLİSİ SUSKUN

Legis Başkanı Jasmin Redjepi, "Kuzey Makedonya ve Sırbistan Ombudsman ofisleri tarafından bir soruşturma başlatılması ve insan hakları gözlemcilerinin polis operasyonlarını gözlemlemelerine izin verilerek şiddet ve insanlık dışı muamelenin karanlıkta devam etmemesinin sağlanması" çağrısında bulundu.

Sırp polisi yorum taleplerine yanıt vermedi.