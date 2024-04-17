Yunanistan Türkiye'nin tepkisine rağmen Ege Denizi'ndeki planında ısrarcı

17 Nisan 2024 11:24 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:40

Yunanistan'ın İyon ve Ege Denizi'nde deniz parkı oluşturma çabası Ankara ile Atina arasında yeni bir krize neden oldu. Son zamanlarda Türkiye ile Yunanistan arasında atılan normalleşme adımlarına ket vuran deniz parkı planında Atina ısrarcı.

Türkiye'nin tepkisine rağmen Yunanistan, biyolojik çeşitliliği koruma bahanesiyle 780 milyon euro'ya deniz parkı oluşturacağını açıkladı. Atina'da dün düzenlenen deniz ekonomisi, iklim krizi, sürdürülebilir balıkçılık, deniz kirliliği gibi konuları ele alan bir konferansta konuşan Yunanistan Kiryakos Başbakanı Miçotakis, "Biri Ege'de, diğeri İyon Denizi'nde olmak üzere iki yeni büyük milli deniz parkı yapacağız" dedi.

Deniz parkının Yunanistan'ın koruma altındaki deniz alanlarını yüzde 80 artıracağını ve kara sularının üçte birini oluşturacağını söyleyen Miçotakis, deniz parklarında 2026'ya kadar ve koruma altındaki tüm deniz alanlarında 2030'a kadar trollerle avlanmanın yasaklanacağını belirtti.

Miçotakis, bu yasaklara riayet edilebilmesi için insansız hava araçları ve yapay zeka gibi teknolojik araçlarla bölgede denetim yapılacağını ifade etti.

DENİZ PARKI İLANINA TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan’ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan’ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir. Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan’a tavsiye ederiz. AB dahil üçüncü tarafları da Yunanistan’ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine alet olmaması konusunda ikaz etmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

YUNANİSTAN'DAN 'SİYASİLEŞTİRME' SUÇLAMASI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin tepkisinin ardından bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada Yunan yönetimi Türkiye'yi çevre koruma konularını "siyasileştirmeye" çalışmakla suçlamıştı.

"Türk Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması tamamen çevresel bir konuyu siyasileştirmektedir. Hükümetler, izlenim oluşturmak için bu konuyu istismar etmek yerine, çevrenin korunmasına ilişkin evrensel sorunlara karşı duyarlı olmalıdır" açıklaması yapıldı. Açıklamada ayrıca, "Yunan hükümeti, dış politika ilkeleri çerçevesinde ülkenin egemenliğini ve egemenlik haklarını ısrarla koruyacaktır" denildi.

TÜRKİYE'DEN HEYET GİDECEK

Öte yandan Yunan basınından Kathimerini, Türkiye'den bir heyetin 22 Nisan'da Atina'ya gideceğini ve 26 Nisan'da da İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirileceğini duyurmuştu.