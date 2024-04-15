Yunanistan’da Komünist Parti’den İsrail talebi!

15 Nisan 2024 20:40 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 20:47

Yunanistan'da muhalefetteki Komünist Parti lideri Dimitris Kuçumbas, "Hükümet, katil devlet İsrail'den desteğini çekmeli." ifadesini kullandı. Kuçumbas, yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmelerin, halkları, savaşların bölgeye yayılması tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

“SAVAŞ DOLU ORTAMA SÜRÜKLENİYOR”

Böylesi kritik bir süreçte, hükümetin, muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) partilerinin desteğiyle, ülkeyi, Yunan halkı için öngörülemez tehlikeleri olan savaş dolu bir ortama sürüklediğini belirten Kuçumbas, şu değerlendirmede bulundu:

"Hükümet hemen şimdi katil devlet İsrail'den desteğini çekmeli. Ülkemizi emperyalist savaşlardan uzaklaştırmalı, ABD ve NATO üslerini kapatmalı, (Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait) 'Hydra' fırkateynini Kızıldeniz'den çekmelidir."

Komünist Parti, Haziran 2023 genel seçimlerinde yüzde 7,69'luk oy oranı ile 300 sandalyeli mecliste 21 sandalyenin sahibi olmuştu.