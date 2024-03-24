Yunanistan'dan çarpıcı NATO açıklaması

24 Mart 2024 17:25 - Güncelleme : 24 Mart 2024 17:26

Rusya'nın Ukrayna saldırıları, İsrail-Gazze çatışması 3. Dünya savaşının kapısını aralarken Yunanistan'dan dikkat çeken NATO açıklaması geldi. Rusya'nın giderek artan tehditleri sonrası Yunanistan, NATO'nun en güvenilir askeri alan olduğunu belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, dünyada krizlerin giderek yaygınlaştığını ve bu nedenle NATO'nun uluslararası güvenlik için gerekli olduğunu ifade etti.

GÜÇLÜ SAVUNMA

Yerapetritis, NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü vesilesiyle To Vima gazetesi için kaleme aldığı yazıda, NATO'nun dünya tarihindeki en uzun ömürlü ve güçlü savunma ittifakı olduğunu belirtti.

"Dünyada krizlerin giderek yaygınlaştığı bu zamanlarda, NATO'nun uluslararası güvenlik için gerekliliğini vurgulamama izin verin" ifadesini kullanan Yerapetritis, ittifakın amacının toprak bütünlüğü, uluslararası hukuka saygı ve insani değerlerin korunması gibi temel ilkeleri savunmak olduğunu kaydetti.

Yerapetritis, Yunanistan'ın, NATO'ya katılmasıyla Batı'ya yönelik stratejik bir seçim yaptığını dile getirdi.

Ülkesinin, İsveç'in, ittifakın 32. üyesi olmasını başından beri desteklediğini ifade eden Yerapetritis, NATO'nun, siber güvenlik ve yanlış bilgi gibi alanlarda da caydırıcı yetenekler geliştirdiğinin altını çizdi.