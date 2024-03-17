Yunanistan'ın gözü Türkiye'nin SİHA'larında: Savaş alanlarına bir bir damga vurdu

17 Mart 2024 11:39 - Güncelleme : 17 Mart 2024 12:16

Türkiye'nin savunma sanayideki başarısı Yunanistan'ın dilinden düşmüyor. İsrail gibi gök kubbe savunması hamlesiyle Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları karşısında harekete geçen Yunanistan savaş alanlarına damga vuran Bayraktar TB2'leri bu kez övgüye boğdu. Yunan In.gr sitesinde ''Türk savunma sanayisinin başarısı ve NATO'nun karşılaştığı zorluklar'' başlığıyla yayımlanan analiz dikkat çekti.

''TÜRK İHA VE SİHA'LARI SAVAŞ ALANLARINA DAMGA VURDU''

Ukrayna'da Rus ordusuna karşı, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı büyük bir başarı yakalanmasını sağlayan Türk İHA ve SİHA'larının savaş alanlarına damga vurduğu yazılan analizde, ''Türkiye'nin savunma sanayii üretimi askeri gücünü defalarca ortaya koydu'' yorumu yer aldı.

Suriye, Kuzey Irak ve Libya'da da Baykar'ın ürettiği SİHA'larla yakalanan başarıya değinilen analiz yazısında, ''Bayraktar-TB2 insansız hava aracı, 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.'' denilerek NATO ülkelerinin de talepte bulunduğu belirtildi.

''SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ DÖNEMİN GÖRÜNÜR İŞARETİ TÜRKİYE''

Türkiye'nin yerli ve milli İHA ve SİHA'larıyla uluslararası silah pazarlarında da git gide daha önemli bir oyuncu olduğu yazılırken Ankara'nın küresel dış ve savunma politikasındaki stratejik konumunu güçlendirdiğine de vurgu yapıldı.

Yunan In.gr gazetesi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın yakın zamanda verdiği bir röportaja da değinerek, ''Türkiye ve Yunanistan'ın 1980'de nerede olduğuna, bizim ve Türkiye'nin bugün 2024'te nerede olduğumuza bakmamız gerekiyor. Türkiye ileriye doğru atılımlar yaparken, bizim geriye doğru adımlarımız var.'' sözlerini hatırlattı ve şu ifadelere yer verdi:

''Dendias'ın değerlendirmesi sadece doğru değil, aynı zamanda aydınlatıcıdır. 2022 yılında ilk kez dört Türk şirketi (Baykar, Aselsan, TAI ve Roketsan) en büyük 100 uluslararası silah üreticisi arasında yer aldı. Hem yerli hem de yabancı toplam silah satışlarından elde edilen toplam gelir, 2021'e göre %22 artışla 5,5 milyar ABD dolarına ulaştı. SIPRI'nin sıralamasında hiçbir Yunan şirketi yer almıyor.''

''TÜRKİYE'NİN NATO'DA KALMASI BÜYÜK ÖNEME SAHİP''

Türkiye'nin yabancı ortaklarına bağımlılığını azaltma çabasının sadece teknoloji alanında olmadığını belirten gazete, lojistik ve inşaat düzeyini de ortaya koyduğunu, bu durumun stratejik yaklaşımın bir parçası olduğunu belirtti.

Türkiye'nin imza attığı bu başarıların NATO açısından zorluklar doğurduğunu öne süren Yunan gazete ''Türkiye'nin NATO ortakları açısından bu yeniden düzenleme, Ankara ile savunma iş birliğinin ilerletilmesi açısından stratejik zorluklar doğurmaktadır'' yorumuna yer verdi.

Türkiye'nin ABD'den alacağı F-16 jetlerine ve Eurofighter alma ihtimaline de değinen gazete, Doğu Akdeniz'de silahlanma yarışına dikkat çekti:

''Türkiye'nin drone ihracat başarısı, Dışişleri Bakanlığı'nın yakın zamanda F-16 jetlerinin satışına onay vermesi ve Eurofighter jetlerinin Almanya ve İtalya tarafından satılması ihtimali sadece gelişmiş silah sistemleriyle ilgili değil. Bu sadece ticari işlemler de değil.

''Gelişmeler, NATO'nun birlikte çalışabilirliği, yani Türkiye'nin İttifak'ın askeri-endüstriyel sistemlerinde kalması açısından daha geniş bir bağlamda değerlendirilmelidir. Bu, Yunanistan da dahil olmak üzere hem maliyetleri hem de potansiyel fırsatları beraberinde getiriyor. Türkiye'nin NATO'ya katılımının devam etmesi İttifak'ın güvenlik çıkarları açısından merkezi öneme sahiptir.''