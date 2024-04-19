Yunanistan'ın tansiyonu düşürme çabaları: Türkiye'nin tepkisini çeken planın konumu belirsiz

19 Nisan 2024 17:14 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 17:36

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde deniz parkı oluşturma planı Türkiye ile gerilimi artırdı. Normalleşme sürecinde tansiyonun yeniden yükselmesine neden olan plana dair Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'ten yeni açıklamalar geldi.

Yeraperitis, Yunanistan'da yayın yapan bir radyoya verdiği röportajda, Türk-Yunan ilişkilerine dair soruları cevapladı.

''BARIŞ DOLU BÖLGE İÇİN ÇALIŞMALIYIZ''

İki ülke arasındaki yakınlaşmanın tarihi bir gereklilik olduğunu belirten Yerapetritis, iki ülkenin coğrafi olarak yan yana yaşamaya mecbur olduğunu ve vatanına hizmet etmek isteyenlerin barış dolu bir bölge için çalışması gerektiğini ifade etti.

Yerapetritis, bu ilişki içinde geri çekilmelerin ve gerginlik meydana getirecek konuların bulunmasının doğal olduğunu belirterek, asıl amacın ilişkiyi daha iyiye taşıyacak karşılıklı fayda sağlayacak alanlara vurgu yapılması olduğunu kaydetti.

ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 13 Mayıs için öngörülen görüşmesine ilişkin planlamanın sorunsuz devam ettiğini belirten Yerapetritis "İyi ve verimli bir görüşme olacağını umuyorum." diye konuştu.

Yerapetritis, Aralık 2023'te Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'nin iki ülkenin de temel tezlerinden vazgeçmesini öngörmediğini ifade etti.

''DENİZ PARKININ YERİ HENÜZ BELLİ DEĞİL''

Yunan Bakan, Ege Denizi'nde deniz parkı ilan etme planına ilişkin, "Ülkemizin egemenliği ve egemenlik haklarını kullanma çerçevesinde yapılacak bu deniz parklarının yeri henüz belirlenmedi. Parkın yeri deniz canlılarının ve deniz suyunun korunmasıyla ilgili çevresel kriterlere bağlı olarak belirlenecek." dedi.

Türkiye'nin bu konudaki tepkisini aşırı bulduğunu belirten Yerapetritis, bu konunun ikili ilişkileri olumsuz etkileyeceğini sanmadığını ifade etti.

Öte yandan Yerapetritis, İsrail'in İran'a saldırı düzenlediği iddiasına ilişkin değerlendirmesinde ise düşmanca tavırların son bulması ve Gazze için daha çok insani yardım koridoru açılması gerektiğini söyledi.

DENİZ PARKI İLANINA TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan’ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan’ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir. Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan’a tavsiye ederiz. AB dahil üçüncü tarafları da Yunanistan’ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine alet olmaması konusunda ikaz etmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

YUNANİSTAN'DAN 'SİYASİLEŞTİRME' SUÇLAMASI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin tepkisinin ardından bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada Yunan yönetimi Türkiye'yi çevre koruma konularını "siyasileştirmeye" çalışmakla suçlamıştı.

"Türk Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması tamamen çevresel bir konuyu siyasileştirmektedir. Hükümetler, izlenim oluşturmak için bu konuyu istismar etmek yerine, çevrenin korunmasına ilişkin evrensel sorunlara karşı duyarlı olmalıdır" açıklaması yapıldı. Açıklamada ayrıca, "Yunan hükümeti, dış politika ilkeleri çerçevesinde ülkenin egemenliğini ve egemenlik haklarını ısrarla koruyacaktır" denildi.