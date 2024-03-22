Yüzlerce kişi aynı anda lazerlerle uçağı hedef aldı! Tepki çeken o anlar

22 Mart 2024 12:37 - Güncelleme : 22 Mart 2024 12:38

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'Kanepede eriyen' kadın! Bu bir 'yetersiz beslenme' cinayeti her detayı dehşet

'Kanepede eriyen' kadın! Bu bir 'yetersiz beslenme' cinayeti her detayı dehşet

Her yıl Meksika'nın Tultepec şehrinde Uluslararası Piroteknik Festivali'yle beraber bölgenin, Meksika'nın yerel havai fişek endüstrisinin merkezi olma rolü kutlanıyor. Binlerce kişinin katıldığı festival her sene çeşitli ışık ve havai fişek gösterilerine sahne olurken bu sene herkesin tepkisini çeken bir olay yaşandı.

Festival esnasında bölgenin üzerinden geçen uçak, yüzlerce kişinin kalem lazerlerle hedefi haline geldi. Bir anda yüzlerce kişi ellerindeki lazeri uçağa doğrulttu ve uçak yeşil parıltıların arasında yol almaya çalıştı.

''BU BİR SUÇ!''

O anlar amatör kameralara yansıdı ve sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Videoyu izleyen binlerce kişi, bu yapılanın ne kadar yanlış olduğunu ifade etti.

Yapılanın suç olduğunu da hatırlatan sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptılar:

- ''Bu kadar aptal olmaları inanılmaz."

- "Komik değil ve yasa dışı."

- "Tultepec halkı bunu yapmaz. Bölgenin üzerinden her gün uçaklar geçiyor ve böyle bir olay yaşanmıyor.''

HAPSE VARAN CEZASI VAR

Meksika'da yaşananların ardından bir soruşturma açılıp açılmadığı ya da hava güvenliği yetkililerinin şikayette bulunup bulunmadığı öğrenilemedi. Fakat lazerlerin uçaklara karşı kullanılması dünyanın birçok ülkesinde yasak. Böyle bir durumun hapse atılmaya varan cezaları var.