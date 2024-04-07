'Zelenskiy Kral Charles'ın kraliyet konutunu satın aldı' iddiası ortalığı karıştırdı

07 Nisan 2024 14:45 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 15:06

Rus dezenformasyon ağı ve Kremlin propagandacıları, , Kral Charles'ın kraliyet malikanesi Highgrove Konutu'nu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye 20 milyon sterline (yaklaşık 810 milyon TL) sattığı haberini yaydılar.

Bu asılsız haber ilk olarak emlakçı olduğunu iddia eden birinin yer aldığı YouTube videosunda ortaya çıktı. Güvenlik uzmanları, Sam Murphy adlı karakterin yapay zeka tarafından oluşturulmuş olduğunu açıkladılar.

YouTube videosunun ardından Britanya merkezli sahte bir yayın organı da haberi yaydı ve X'te bir dizi İngiliz, Fransız, Alman ve İtalyan bot hesaplar bunu dolaşıma soktu. Hatta resmi Rus Büyükelçilik hesabı bile bu sahte haberi X'te binlerce takipçisiyle paylaştı.

''BU TAMAMEN UYDURMA''

The London Crier adlı internet sitesi, Charles'ın eski uşağı Grant Harrold'la yapıldığı iddia edilen röportajı içeren bir makale yayımladı. Haberde Harrold'ın Highgrove'un satışının Zelenskiy'nin eşi Olena aracılığıyla 29 Şubat'ta gerçekleştirildiğini ve kraliyet konutundaki personelin işine son verildiğini doğruladığı iddia ediliyor.

Ancak artık kraliyet yorumcusu olan Harrold, The Times'a verdiği röportajda hikayenin ve dayandırıldığı iddia edilen röportajın tamamen uydurma olduğunu söyledi. Harrold'ın sözcüsü şöyle dedi:

''Bu hikaye tamamen yanlış. Grant bu konuda hiçbir yorum yapmadı. Ortada gerçekleşmiş bir röportaj yok.''

Hatta Kiev, Zelenskiy çiftinin Ukrayna savaşından maddi çıkar sağladığını ima eden ve herhangi bir gerçekliğe dayanmayan diğer girişimlerle benzerlikler taşıyan Highgrove hikayesinin yanlış olduğunu kamuoyu önünde kanıtlamak zorunda kaldı.

UKRAYNA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Ukrayna devlet medyası şöyle bildirdi:

Bu uydurma bir haber. Britanya medyasında Zelenski'nin Highgrove malikanesini satın aldığına dair hiçbir bilgi yok ve bu konuyla ilgili resmi açıklama da yapılmadı.