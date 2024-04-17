Zengin eden çayın hasadı yapıldı! Kilosu 234 bin TL

17 Nisan 2024 09:43 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 09:53

1957'den beri Japonya'nın Şizuoka kentinde düzenlenen geleneksel çay pazarında, sezonun ilk mezatı yapıldı. Açık artırmada, ülke genelinde popüler olan "yabukita" tipi yeşil çay yapraklarının kilogramı 1,11 milyon yene (234 bin TL) ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek fiyata aldı.

RİTÜELLLE SATIŞI YAPILDI

Pazarda, komisyoncuların yerel abaküs olan "soroban" ile hesaplanan fiyat sonrasında geleneksel "teuçi" ritüeli yapılarak anlaşmaya varıldı ve üç kez alkışlandı.

"KEYİFLİ KOKUSU OLAN BİR ÇAY ÜRETTİK"

Çiftçilerin bağlı bulunduğu Ryogoçi Çay Endüstri Birliği Başkanı Hideki Moçizuki, bu rekor satışın ardından yaptığı açıklamada; "Keyifli kokusu olan bir çay ürettik. Tadını ve aromasını insanların beğeneceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

PAZARDAKİ EN DÜŞÜK FİYAT 501 DOLAR

Yetkililer, mart ayının sonlarına doğru soğuk havanın etkisini sürdürmesi nedeniyle bu yıl çay rekoltesinin azalmasının satış fiyatlarını artırdığını belirtti. Açık artırmada satışı gerçekleştirilen ortalama çay fiyatı kilogram başına 77 bin 637 yen (501 dolar) oldu.