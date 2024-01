1 dersten kalınca belge alınır mı? Karnede zayıf varsa takdir teşekkür belgesi alınır mı? MEB yönetmelik bilgisi

17 Ocak 2024 08:29 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 08:45

Eğitim-öğretim dönemleri boyunca öğrencilerin elde ettikleri başarılarını belgelemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmelikler, öğrencilere farklı başarı belgeleri alma imkanı tanımaktadır. Ancak, bu belgeleri alabilmek için belirli şartları sağlamak gerekmektedir. 1 dersten kalınca belge alınır mı? Karnede zayıf varsa takdir teşekkür belgesi alınır mı? İşte, öğrencilerin başarı belgelerini alabilmek için dikkate alması gereken bazı detaylar:

DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Ortaokul ve lise öğrencileri, başarı belgesi alabilmek için not ortalamalarının yanı sıra belirli şartları da karşılamak durumundadır. Tek dersten zayıf alan öğrencilerin bu belgeleri alıp alamayacakları merak konusu. MEB yönetmeliğine göre, tek dersten zayıf alan ancak not ortalaması başarı belgesi için yeterli olan öğrencilere belge verilebilir.

TAKDİR BELGESİ NASIL ALINIR?

Tüm derslerden başarılı olan ve dönem sonu not ortalaması 85.00 ve üzeri olan öğrenciler Takdir Belgesi almaya hak kazanır. Ancak, tek dersten zayıf alan veya not ortalaması 85.00'in altında olan öğrenciler Takdir Belgesi alamazlar. Belge alabilmek için genel başarı kriterleri ve not ortalamaları dikkate alınmaktadır.

Bu kapsamda, öğrencilerin başarı belgelerini alabilmek için MEB yönetmeliğinde belirlenen kurallara dikkat etmeleri önemlidir. Her öğrenci, not durumu ve başarı kriterlerine göre belgelerini alabilir veya alamayabilir.