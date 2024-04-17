17 Nisan 2024 08:21 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 08:24

Okulların açılmasıyla birlikte, öğrencilerin odak noktası sınav tarihleri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. dönem 2. yazılı sınavlarının tarihlerini değiştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, öne alınan sınav tarihleriyle ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. dönem 2. yazılı sınavlarının tarihlerinin bir hafta öne alındığı belirtildi.

Buna göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 2. dönem 2. yazılı sınavları 20 - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Ayrıca, 8. sınıf öğrencilerine yönelik "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın 2 Haziran 2024'te, 12. sınıf öğrencilerine yönelik YKS'nin ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bu önemli değişiklik, öğrencilerin ve velilerin takvimlerini güncellemelerini gerektiriyor. 2. dönem 2. yazılı sınavlarının tarihlerinin öne alınmasıyla birlikte, öğrencilerin ders çalışma ve hazırlık süreçlerini de yeniden gözden geçirmeleri önem arz ediyor.