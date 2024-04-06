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06 Nisan 2024 00:03 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 00:05

2024 ALES/1 21 Nisan'da yapılacak

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1), 21 Nisan'da yapılacak. Adaylar için sınav takvimi ve başvuru detayları haberimizde!

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
2024 ALES/1 21 Nisan&#039;da yapılacak

2024 yılında yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), adaylar için heyecanla bekleniyor. İşte ALES sınav takvimi ve önemli tarihler!

ALES SINAV TAKVİMİ

ALES/1: 21 Nisan 2024
ALES-1, 21 Nisan'da gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES/2: 3-12 Haziran 2024
ALES-2 başvuruları, 3 Haziran ile 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

2024 ALES/1 21 Nisan'da yapılacak - 1. Resim

ALES/2: 28 Temmuz 2024
ALES-2 sınavı, 28 Temmuz'da yapılacak ve sonuçları 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES/3: 17 Kasım 2024
2024 yılının son ALES sınavı olan ALES-3, 17 Kasım'da gerçekleştirilecek. Başvurular ise 1-9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

ALES sınavları, akademik kariyer yolunda ilerlemek isteyen adaylar için önemli bir adımı temsil ediyor. Adaylar, sınav takvimine dikkat ederek başvuru süreçlerini takip etmeliler.

Kaynak: TGRT Haber
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