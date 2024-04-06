2024 ALES/1 21 Nisan'da yapılacak
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1), 21 Nisan'da yapılacak. Adaylar için sınav takvimi ve başvuru detayları haberimizde!
2024 yılında yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), adaylar için heyecanla bekleniyor. İşte ALES sınav takvimi ve önemli tarihler!
ALES SINAV TAKVİMİ
ALES/1: 21 Nisan 2024
ALES-1, 21 Nisan'da gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.
ALES/2: 3-12 Haziran 2024
ALES-2 başvuruları, 3 Haziran ile 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.
ALES/2: 28 Temmuz 2024
ALES-2 sınavı, 28 Temmuz'da yapılacak ve sonuçları 16 Ağustos'ta erişime açılacak.
ALES/3: 17 Kasım 2024
2024 yılının son ALES sınavı olan ALES-3, 17 Kasım'da gerçekleştirilecek. Başvurular ise 1-9 Ekim tarihleri arasında alınacak.
ALES sınavları, akademik kariyer yolunda ilerlemek isteyen adaylar için önemli bir adımı temsil ediyor. Adaylar, sınav takvimine dikkat ederek başvuru süreçlerini takip etmeliler.