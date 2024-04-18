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18 Nisan 2024 08:28 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 08:32

2024 İOKBS yazılı sınav 21 Nisan'da yapılacak

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yazılı sınavı, 21 Nisan 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgeleri, öğrencilere erişime açıldı. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
2024 İOKBS yazılı sınav 21 Nisan&#039;da yapılacak

Öğrencilerin gelecek eğitim hayatlarında burs imkanı kazanmak için heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yazılı sınavı için geri sayım başladı. 21 Nisan'da yapılacak olan sınav için öğrenciler, sınav giriş belgelerine erişim sağladılar. İşte detaylar...

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Sınav Giriş Yeri Bilgileri, e-Devlet'e bağlı "Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi" üzerinden erişime açıldı.

Öğrenciler, sınav giriş belgelerine bu sistem üzerinden ulaşabilirler.

2024 İOKBS yazılı sınav 21 Nisan'da yapılacak - 1. Resim

İOKBS yazılı sınavı sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde MEB'in resmi websitesi üzerinden açıklanacak.

Öğrenciler, bu tarihte sınav sonuçlarını internet üzerinden kolaylıkla öğrenebilecekler.

Kaynak: TGRT Haber
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