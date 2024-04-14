23 Nisan'da İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri tatil yapacak

14 Nisan 2024 12:52 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 12:56

23 Nisan 2024'ün Salı gününe denk gelmesiyle birlikte, öğrencileri sevindiren bir haber geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bu tarihte bir günlük tatil yapacaklar. Detaylar haberimizde!

23 NİSAN'DA OKULLAR TATİL

Okullarda düzenlenecek etkinliklerin ardından, 23 Nisan günü tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine tatil müjdesi verildi. Bu karar, öğrencilerin bu anlamlı günü daha keyifli bir şekilde geçirmelerine olanak sağlayacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN DURUM NASIL?

Tatil kararı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsarken, üniversite öğrencilerini etkilemeyecek. Üniversiteler normal programlarına devam edecekler ve 23 Nisan tatili onlar için geçerli olmayacak.