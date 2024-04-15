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15 Nisan 2024 10:04 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 10:45

Ara tatil sona erdi! Öğrenciler yeniden ders başı yaptı

Okullarda ikinci ara tatilin sona ermesinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yaptı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Ara tatil sona erdi! Öğrenciler yeniden ders başı yaptı

Okullarda ikinci ara tatil 5 Nisan'da başladı ve derslere 1 hafta ara verildi. 9 günlük tatil, Ramazan Bayramı'yla aynı döneme denk geldi.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci için tatil bugün sona erdi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı.

Ara tatil sona erdi! Öğrenciler yeniden ders başı yaptı - 1. Resim

YAZ TATİLİ 14 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav heyecanı var. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

Ara tatil sona erdi! Öğrenciler yeniden ders başı yaptı - 2. Resim

YKS 8 VE 9 HAZİRAN'DA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8 ve 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 

Kaynak: TGRT Haber
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