Bakan Tekin duyurmuştu! Yeni müfredatta neler var, içeriği belli oldu belli oldu

26 Nisan 2024 09:43 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 09:58

Bakan Tekin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni müfredat çalışmasının tamamladığını duyurdu. Yeni müfredat taslağı, bakanlığın internet sitesi üzerinden bugün kamuoyu ile paylaşılacak.

YENİ MÜFREDATTA NELER VAR?

Bakan Tekin evrensel, uluslararası modellerden yararlanarak kendi değerlerimizi de sistemin içerisine yerleştirerek özgün bir model üretmeye çaba sarf ettiklerini belirtti.

Yeni müfredatta bilgi, dijital, finansal, görsel, kültür, vatandaşlık, veri, sürdürülebilirlik ve sanat olmak üzere 9 alanda öğrencilere okuryazarlık becerileri kazandırılması hedefleniyor.

Hazırlanan taslakta mevcut müfredattaki konu yoğunluğuna dikkat çekilerek haftalık ders saatlerinin artırılmasından çok konularda sadeleşmeye gidilecek.

Müfredat çalışmalarına ilişkin defalarca toplantı yaptıklarını, içerik, felsefe ve inşa sürecinde "katılımcı" bir yaklaşımı benimsediklerini dile getiren Tekin, bu kapsamda geçmişini iyi bilen, bunu içselleştirmiş, dünyanın değerlerine sahip, dünya ile rekabet edebilecek özelliklerin bulunduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

BİR HAFTA ASKIDA KALACAK

Hazırlanan taslak bir haftalık askı süresinin sonunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı gelen eleştiri, görüş ve önerileri inceleyerek, müfredata son şeklini verecek.

KADEMELİ UYGULANACAK

Yeni müfredatın gelecek eğitim öğretim yılından itibaren her kademenin birinci sınıfında devreye alınacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflar yeni müfredatla eğitim görecek.

ÖĞRETMENLERE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER BAŞLIYOR

Öğretmenlerin yeni programı nasıl uygulayacakları konusunda ise hizmet içi eğitim sürecine tabi tutulmalarına dair bir takvim oluşturuluyor. Programlar onaylandığı an, takvim hayata geçecek ve eylül ayına kadar öğretmenler bu anlamda yeni programın mantığı, felsefesi ve uygulanmasıyla ilgili olarak çok ciddi bir hizmet içi eğitim sürecini başlayacak.

Okullarda müfredatın uygulama programlarının hayata geçirilmesi için yeni alanlar ve atölyelerin planlanacağı, yeni okul planlarında da uygulama alanlarının biraz daha ağırlıklı hale getirileceği bildirildi.