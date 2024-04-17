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17 Nisan 2024 11:57 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 12:19

Bakan Tekin'den öğretmen atamasıyla ilgili açıklama: Belli değil...

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarında takvim ve sayının belli olmadığını açıkladı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin'in konuşmasından satır başları;

 "Öğretmen atamasında takvim ve sayı belli değil. Hazine ve Maliye bakanımızla da değerlendireceğiz. Öğretmen atamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak, takvim ve sayı Hazine ve Maliye Bakanı dönünce kesinleşecek" 

Bakan Tekin'den öğretmen atamasıyla ilgili açıklama: Belli değil... - 1. Resim

MÜJDEYİ ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Bakan Tekin'den öğretmen atamasıyla ilgili açıklama: Belli değil... - 2. Resim 

Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor."

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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