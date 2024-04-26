Birinci sınıf okuma yazma öğretimi sistemi değişiyor! "ELAKİN" gitti "ANETİL" geldi

26 Nisan 2024 14:54 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:29

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim sisteminde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağını duyurdu. Buna göre 1. sınıflardaki okuma yazma öğretimindeki ses temelli eğitimdeki 1. grup harfler değişti. Eski sistemdeki "E-L-A-K-İ-N" harfleri yerine artık "A-N-E-T-İ-L" harfleriyle okuma yazma öğretimi başlayacak.

Şu anki sisteme göre harflerin öğretim sırası böyle uygulanıyordu:

TASLAK KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNE SUNULDU

Milli Eğitim Bakanlığınca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süreyle görüş bildirilebilecek.