26 Nisan 2024 14:54 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:29
Birinci sınıf okuma yazma öğretimi sistemi değişiyor! "ELAKİN" gitti "ANETİL" geldi
Yeni müfredatta ses temelli okuma yazma öğretiminde harflerin sırası değişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın taslağına göre 1. sınıf öğrencileri artık ilk olarak "E-L-A-K-İ-N" harflerini öğrenmeyecek.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim sisteminde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağını duyurdu. Buna göre 1. sınıflardaki okuma yazma öğretimindeki ses temelli eğitimdeki 1. grup harfler değişti. Eski sistemdeki "E-L-A-K-İ-N" harfleri yerine artık "A-N-E-T-İ-L" harfleriyle okuma yazma öğretimi başlayacak.
Şu anki sisteme göre harflerin öğretim sırası böyle uygulanıyordu:
TASLAK KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNE SUNULDU
Milli Eğitim Bakanlığınca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süreyle görüş bildirilebilecek.
Kaynak: tgrthaber.com.tr