17 Ocak 2024 10:43 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 10:46

Eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, öğrenciler ve veliler e-karne tarihini ve e-Okul giriş ekranının durumunu merakla takip ediyor. e karne ne zaman açılacak 2024? e karne nasıl alınır, e okul ne zaman kapanıyor? e karne giriş ekranı açıldı mı? İşte, e-karne ile ilgili önemli bilgiler.

E-KARNE VE E-OKUL KAPANIŞ TARİHİ

e-Karne ve e-Okul giriş ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi sistemi üzerinden erişilebiliyor. Sistem, not girişlerinin tamamlanmasının ardından kapatılıyor sanılsa da yeni sistemde e-Okul, karne gününe kadar açık kalacak. Yani, öğrenciler ve veliler e-karnelerini karne gününe kadar sistem üzerinden görebilecekler.

E-KARNE NASIL ALINACAK?

e-Karne alma işlemi oldukça basit. Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi sistemi üzerinden Veli Bilgilendirme sistemi seçilerek sisteme giriş yapılır. Sol taraftaki menüde e-Karne ibaresi yer alır. Açılan ekranda PDF ibaresini seçerek e-karneye erişim sağlanabilir. E-karnelerin 19 Ocak Cuma günü erişime açılması bekleniyor.

Eğitim öğretim yılının ilk dönem notlarını merak edenler, e-Okul giriş ekranını sık sık kontrol ederek, e-karnelerini öğrenebilecekler.