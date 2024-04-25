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25 Nisan 2024 11:51 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 12:30

Kentte 'toz fırtınası' alarmı! Okullar tatil edildi

Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına alan toz fırtınası bir kenti alarma geçirdi. Çankırı Valiliği, beklenen fırtına nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kentte &#039;toz fırtınası&#039; alarmı! Okullar tatil edildi

Meteoroloji'nin fırtına tahmininde bulunarak 'sarı' kodla uyardığı Çankırı’da, tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ve İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları tedbir amacıyla, saat 13.00'ten itibaren uygulanmak üzere tatil edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

İlimizde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, 25 Nisan Perşembe günü saat 13.00’ten itibaren ilimiz merkez ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları tedbir amaçlı tatil edilmiştir. 13.00-20.00 saatleri arasında yaşanabilecek olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alması ve riskli yapılardan uzak durması önem arz etmektedir."

ÇANKIRI 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminine göre Çankırı'da hava durumu şöyle:

  • Perşembe: Toz fırtınası ve sağanak bekleniyor. Sıcaklık 25 derece
  • Cuma: Çok bulutlu. Sıcaklık 27 derece
  • Cumartesi: Gök gürültülü, sağanak yağışlı. Sıcaklık 24 derece
  • Pazar: Gök gürültülü, sağanak yağışlı. Sıcaklık 24 derece
  • Pazartesi: Gök gürültülü, sağanak yağışlı. Sıcaklık 24 derece
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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