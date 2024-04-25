Kentte 'toz fırtınası' alarmı! Okullar tatil edildi

25 Nisan 2024 11:51 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 12:30

Meteoroloji'nin fırtına tahmininde bulunarak 'sarı' kodla uyardığı Çankırı’da, tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ve İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları tedbir amacıyla, saat 13.00'ten itibaren uygulanmak üzere tatil edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

İlimizde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, 25 Nisan Perşembe günü saat 13.00’ten itibaren ilimiz merkez ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları tedbir amaçlı tatil edilmiştir. 13.00-20.00 saatleri arasında yaşanabilecek olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alması ve riskli yapılardan uzak durması önem arz etmektedir."

ÇANKIRI 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminine göre Çankırı'da hava durumu şöyle: