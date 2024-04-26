Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını kınadı

26 Nisan 2024 00:22 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 00:43

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklar için özveriyle çalışan meslektaşlarına yönelik şiddet olaylarını kınadı.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Tekin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmene şiddet hadiselerine yönelik idari ve adli süreçlerin takipçisi olacağımızı değerli meslektaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşıyorum. Bu elim hadiselerin bir daha yaşanmamasını ve maarif ailemizin huzur ve güven içinde çalışmalarını sürdürmelerini diliyorum."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Sarıyer Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, okulda görev alan öğretmen Necla Ö. akran zorbalığı yapan bir öğrencisini uyardı.

Uyarı üzerine öğrencinin "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz" diyerek öğretmeni tehdit ettiği, öğretmenin ise "Evladım ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?" diyerek uyardığı ileri sürüldü.

Öğretmen Necla Ö., daha sonra öğrencinin babası Ali Ç.'yi okula çağırdı.

Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığı ileri sürülen Ali Ç., okul koridorunda gördüğü öğretmen Nazlı Ö.'yü yumruk atarak yaraladı. Öğretmen aldığı darbe sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılırken iş göremezlik raporu verildiği öğrenildi.

Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlatırken veli Ali Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan öğrencinin de benzer nedenlerden dolayı ara dönemde bulunduğu okula nakli yapıldığı ileri sürülürken öğretmenin saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.