Milli Eğitim Bakanı Tekin yeni uygulamayı duyurdu! Karne haftası yapılacak

12 Ocak 2024 13:32 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 15:07

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarı yıl tatili ve yaz tatili öncesi son hafta okullarda bilgi yarışmaları, münazaralar, halk oyunları, şiir, okuma ve yorumlama etkinlikleri düzenleneceğini belirterek, "Bununla ilgili okullarımızla paylaşımda bulunduk. Tüm velilerimizi çocuklarımızın bu etkinliklerine destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılış için Tokat'a gelen Bakan Tekin, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Burada anı defterini imzalayan Tekin, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu’ndan brifing aldı. Hatipoğlu, ziyarette Bakan Tekin’e kente özgü eserler hediye etti. Milli Eğitim Bakanı Tekin, katıldığı İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Tokat’ta eğitimde verilerin OECD ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, “Tokat'ta genel itibarıyla eğitim öğretim istatistikleri açısından fiziki kapasite OECD ortalamalarının üzerinde. Fakat bazı bölgelerde fiziki kapasite anlamında eksiklikler var. Onları tartıştık konuştuk. Bugünlerde bakanlık merkez teşkilatında yatırım programlarımızın netleşmesi üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla buradan aldığımız verileri de inşallah oraya yerleştirmiş olacağız. Şöyle istatistiklere baktığımızda Tokat genelinde ilkokullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 14, ortaokullarda 1, ortaöğretimde 10. Bu rakamlar gerçekten çok güzel rakamlar. Aynı şekilde derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından baktığımızda 19-20 bandında. Bunlar güzel rakamlar. Emeği geçen herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere teşekkür ediyoruz” dedi.

SANAT EĞİTİMİ KÜÇÜK YAŞLARA İNDİRİLECEK

Bakan Tekin, geçtiğimiz hafta açılan müzik ilkokulunu hatırlatarak, “Türkiye'de ilk defa bir müzik ilkokulu, ortaokulu var. Güzel Sanatlar Lisemiz vardı ama ilkokuldan başlayan bir müzik eğitiminin yapıldığı yer yoktu. Biz sanat ve spor eğitiminin küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın yeteneklerine, ilgi ve alakalarına göre yönlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aslında bununla ilgili gelişmeler, adımlar bizim kültürümüzde, geleneğimizde zaten var. Bizler de şimdi bunları yavaş yavaş güncel koşullarla revize ederek hayata geçirmeye çalışıyoruz. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 1934 yılında Milli Musiki ve Temsil Akademisi ilk defa kuruluyor. Aynı şekilde buralara öğretmen yetiştirmek için atılan adımlar var. Bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün musiki ve sanatla ilgili yapmak istedikleri şeyler ve düşünceleri var. Bizler şu anda müzikle başladık. Genel anlamda sanat eğitimini küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızla kavuşturmak, çocuklarımızın yeteneklerini, bilgilerini bu anlamda değerlendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

SON HAFTALAR ŞENLİK HAVASINDA GEÇECEK

Bakan Tekin, yarı yıl ve yaz tatili öncesi okullarda son haftaların şenlik havası içerisinde geçeceğini belirterek, “Önümüzdeki cuma günü çocuklarımız bahar yarıyılı öncesi tatil dönemine girecekler. 15 günlük tatil dönemi öncesi okullarımızda öğretmenlerimiz ölçme değerlendirme sürecini tamamlamış durumda. Önümüzdeki hafta okullarımızda öğretmelerimizin yürüttüğü diğer idari işlemler sebebiyle öğrencilerimiz bu haftayı biraz boş geçiriyorlar. Haziran ayında da benzer bir tabloyla karşı karşıya kalıyorduk. Son haftalar dolu dolu geçmiyor. Bu yıl itibarıyla bu konuyla ilgili adım attık, yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu birer haftayı öğrencimizin yarı yıl boyunca edindikleri kazanımları gündelik hayatlarında kullanabilecekleri bir şenlik havasına büründürmek istiyoruz. Önümüzdeki haftanın tüm okullarımızda bilgi yarışmalarından münazaralara kadar, halk oyunları etkinliklerinden şiir dinletilerine kadar, okuma ve yorumlama etkinliklerine kadar bir şenlik havasında geçmesini istiyoruz. Bununla ilgili okullarımızla paylaşımda bulunduk. Tüm velilerimizi çocuklarımızın bu etkinliklerine destek olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.