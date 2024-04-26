Milli Eğitim Bakanlığı'ndan değişim önerisi! 12. sınıfta görülen bazı matematik konuları kaldırılıyor

26 Nisan 2024 16:20 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 16:25

Yeni eğitim ve öğretim hayatı için Milli Eğitim Bakanlığı, değişime gitti. Türkiye, "Yüzyılı Maarif Modeli" adı altında yeni müfredat taslağı yayınlandı. Eğitim uzmanı Adil Kurt, yeni müfredat taslağı hakkında tgrthaber.com.tr'e konuştu. Kurt, yeni model taslağında en dikkat çekici konunun Matematik dersi olduğunu vurguladı.

12. SINIFTA GÖRÜLEN BAZI MATEMATİK KONULARI KALDIRILIYOR

Öğrencilerin öğrenme yaşının baz alınacağı bu yeni müfredat taslağında 12. sınıfta görülen bazı matematik ders konuları kaldırıldı. Bazı konuların öğrenme sıralaması değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı bu öneri de özellikle öğrencilerin öğrenme yaşının baz alınacağını vurguladı.

Kurt, kaldırılan dersler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencinin algorit düşünmeyi sağlaması için alt yapısının olması gerekiyor. Yeni müfredat tasarısında bilgiyi öğrenmek kavramak öncelik haline getirildi. Öğrencilerin bu bilgileri öğrenebilmesi için müfredatın ve öğretmenlerin bu konuda yetkin ve yetişmiş olması lazım. Bununla beraber mutlaka yapay zeka konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Bunun yanında müfredatın içerisinde bazı konular çıkarılmış. Örneğin kümeler ve mantık konusu çıkarıldıktan sonra sayıları içerisinde küme ve mantık kullanmış. Yani konu sıralaması değişmiş ve bazı konular kaldırılmış. Bunların içinde 12. sınıfta görülen integral konusu yer alıyor. İntegral 12. sınıf matematik derslerinde yer almayacak."

Programlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanırken öğrencilerin öğrenme ve beceri seviyesinin artırılması hedeflendi.

Bakanlık, bazı konuların öğrencilerin öğrenme yaşına uygun olmadığını bazı konuların öğrenme sıralamasının ise yanlış olduğunu bildirdi. Bu konuda hazırlanan tasarıda veliler, öğrenciler, ve eğitimcilerin fikirleri alınarak 2024-25 eğitim yılında değişimler yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluşturduğu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağına ulaşmak için tıklayınız.