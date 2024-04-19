Milli Eğitim'de görevde yükselme atama sonuçları belli oldu

19 Nisan 2024 19:05 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 19:11

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Uzun zamandır beklenen Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevde yükselme atamaları nihayet tamamlandı. Merkez ve taşra teşkilatlarında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına liyakat sınavı ve kıdem puanı göz önünde bulundurularak atamalar gerçekleşti.

Heyecanla beklenen sonuçlar, Personel Genel Müdürlüğü'nün internet adresinde https://personel.meb.gov.tr/ adresinde yayınlandı.