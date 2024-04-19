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19 Nisan 2024 19:05 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 19:11

Milli Eğitim'de görevde yükselme atama sonuçları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevde yükselme heyecanı yaşandı. Sonuçlar açıklandı, atamalar yapıldı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Milli Eğitim&#039;de görevde yükselme atama sonuçları belli oldu

Uzun zamandır beklenen Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevde yükselme atamaları nihayet tamamlandı. Merkez ve taşra teşkilatlarında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına liyakat sınavı ve kıdem puanı göz önünde bulundurularak atamalar gerçekleşti.

Heyecanla beklenen sonuçlar, Personel Genel Müdürlüğü'nün internet adresinde https://personel.meb.gov.tr/ adresinde yayınlandı.

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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