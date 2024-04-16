Öğretmenlere müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Atamalar yapılacak 

16 Nisan 2024 22:25 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 22:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3.5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimleri, Orta Doğu'daki kritik gelişmeleri ele alan Erdoğan önemli mesajlar verdikten sonra gazetecilerle bir araya geldi.

Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Irak ziyareti, öğretmen atamaları ve Vladimir Putin'in olası Türkiye ziyaretine değindi.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Atamalarla ilgili miktar vermeyen Erdoğan, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." dedi.

OLASI ERBİL ZİYARERİ...

"Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız.

Bir de Türkiye’ye doğalgaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil’e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor."

"PUTİN'İN ZİYARETİ NETLEŞECEK"

"Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi. Bu konu da inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir."

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...