Okullar 14 Haziran'da kapanacak, yaz tatiline geri sayım

19 Nisan 2024 09:32 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 09:32

Türkiye genelinde öğrenciler ve aileler, yaz tatiline kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

Bu tarih, öğrencilerin karnelerini alacakları ve yaz tatiline girecekleri gün olarak belirlendi.

Okulların kapanmasına sayılı günler kala öğrenciler, son sınavlarını tamamlamak ve derslerini bitirmek için yoğun bir tempoya girmiş durumda.

Okulların kapanmasına 19 Nisan'dan itibaren tam 56 gün kaldı.