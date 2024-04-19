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19 Nisan 2024 09:32 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 09:32

Okullar 14 Haziran'da kapanacak, yaz tatiline geri sayım

Okulların kapanmasına sayılı günler kaldı! Karnelerin verileceği tarih belli oldu. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Okullar 14 Haziran&#039;da kapanacak, yaz tatiline geri sayım

Türkiye genelinde öğrenciler ve aileler, yaz tatiline kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

Bu tarih, öğrencilerin karnelerini alacakları ve yaz tatiline girecekleri gün olarak belirlendi.

Okullar 14 Haziran'da kapanacak, yaz tatiline geri sayım - 1. Resim

Okulların kapanmasına sayılı günler kala öğrenciler, son sınavlarını tamamlamak ve derslerini bitirmek için yoğun bir tempoya girmiş durumda.

Okulların kapanmasına 19 Nisan'dan itibaren tam 56 gün kaldı.

Kaynak: TGRT Haber
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