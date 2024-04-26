26 Nisan 2024 16:28 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 16:33
Okullar 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili olacak
Öğrenciler, okulların kapanma tarihinin yaklaşması ile yaz tatili süresini merak etmeye başladı! Okullar, 9 Eylül 2024 tarihine kadar kapalı olacak. İşte detaylar ve MEB takvimi...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Eğitim takvimi üzerinde yapılan güncellemelerle ilgili son bilgiler geldi. Öğrenciler için tatil süresi uzatıldı ve bu kararın detayları belli oldu. Detaylar haberimizde!
2023-2024 eğitim-öğretim yılında okullar, 14 Haziran 2024 Cuma günü kapanacak.
Karnelerini alan öğrenciler ise 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatiline girecekler.
2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.
Öğrenciler, yaz tatilinin ardından yeni eğitim dönemine bu tarihte başlayacaklar.
Kaynak: TGRT Haber