Okullar 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili olacak

26 Nisan 2024 16:28 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 16:33

Eğitim takvimi üzerinde yapılan güncellemelerle ilgili son bilgiler geldi. Öğrenciler için tatil süresi uzatıldı ve bu kararın detayları belli oldu. Detaylar haberimizde!

2023-2024 eğitim-öğretim yılında okullar, 14 Haziran 2024 Cuma günü kapanacak.

Karnelerini alan öğrenciler ise 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatiline girecekler.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Öğrenciler, yaz tatilinin ardından yeni eğitim dönemine bu tarihte başlayacaklar.