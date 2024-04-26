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26 Nisan 2024 16:28 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 16:33

Okullar 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili olacak

Öğrenciler, okulların kapanma tarihinin yaklaşması ile yaz tatili süresini merak etmeye başladı! Okullar, 9 Eylül 2024 tarihine kadar kapalı olacak. İşte detaylar ve MEB takvimi...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Okullar 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili olacak

Eğitim takvimi üzerinde yapılan güncellemelerle ilgili son bilgiler geldi. Öğrenciler için tatil süresi uzatıldı ve bu kararın detayları belli oldu. Detaylar haberimizde!

2023-2024 eğitim-öğretim yılında okullar, 14 Haziran 2024 Cuma günü kapanacak.

Karnelerini alan öğrenciler ise 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatiline girecekler.

Okullar 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili olacak - 1. Resim

2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Öğrenciler, yaz tatilinin ardından yeni eğitim dönemine bu tarihte başlayacaklar.

Kaynak: TGRT Haber
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