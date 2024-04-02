Okullarda 2. ara tatil 8 - 12 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak

02 Nisan 2024 20:35 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 20:37

Nisan ayının ikinci haftasında gerçekleşecek olan 2. ara tatilin tarihleri netleşti. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler bu tatilin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini merakla araştırıyorlar. MEB'in 2023-2024 eğitim yılı takvimine göre belirlenen tatil, Ramazan Bayramı ile çakışmasıyla dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde!

NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ OLACAK?

MEB'in takvimine göre, 2. ara tatil 8 Nisan Pazartesi ile 12 Nisan Cuma tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tatil 4 gün sürecek. Ancak, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek toplamda 9 güne çıkarıldı. Kamu ve kamu kapsamındaki herkes, 6 Nisan Cumartesi ile 14 Nisan Pazar arasında idari izinli sayılacak. Eğitim, 15 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusuna göre, 10 Nisan'da başlayacak olan bayram tatiline öncesindeki 1.5 günlük süre memurlar için idari izin olarak değerlendirilecek. Kamu kurumu çalışanları, hafta sonu izinli oldukları için bayram öncesi 6-7 Nisan tarihlerinde tatil yapacaklar. Alınan 1.5 günlük İdari İzin sonrasında ise bayram tatili 8 Nisan Salı günü başlayıp, 12 Nisan Cuma günü sona erecek.