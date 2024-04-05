Okullarda ara tatil öncesi son ders zili bugün çalacak

05 Nisan 2024 11:27 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 11:46

MEB'e bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül 2023'te dersbaşı yaptı.

Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, 22 Ocak’ta başlayan sömestir tatilini 2 Şubat’ta tamamladı.

5 Şubat Pazartesi günü başlayan ikinci dönemin ara tatili için öğrenciler bugün son derslerine girecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ara tatilin ardından 15 Nisan'da ders başı yapacak öğrenciler, eğitim öğretim yılını 14 Haziran Cuma günü tamamlayacak.

BAYRAM TATILI 9 GÜNE ÇIKARILDI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Nisan’da başlayacak bayram tatili öncesindeki 1,5 günlük sürenin memurlar için idari izin yapılacağını duyurdu. Kamu kurumu çalışanları hafta sonu izinli olduğundan bayram öncesi 6-7 Nisan 2024 tarihlerinde tatil yapacaklar. Alınan 1,5 günlük idari izin sonrası çarşamba günü başlayacak bayram tatiline pazartesi ve salı günü dahil edildi.