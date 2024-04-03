Ön Lisans KPSS 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak

03 Nisan 2024 00:34 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 00:36

Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS), her yıl binlerce adayın katıldığı önemli sınavlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda, ön lisans düzeyindeki adaylar için yapılacak olan KPSS sınavı için tarihler belli oldu. Detaylar haberimizde!

KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?

2024 KPSS Lisans Sınavı için 3 Mayıs – 15 Mayıs tarihleri arasında başvurular alınacak. Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi 1. Gün sınavları 20 Temmuz’da, Alan Bilgisi 2. Gün sınavları 21 Temmuz’da yapılacak. Son olarak ÖABT ise 4 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

KPSS 2024 ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Ön Lisans sınavı için başvurular ise 13 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak. 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Sınava ilişkin sonuçlar 20 Eylül’de ilan edilecek.