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28 Nisan 2024 14:04 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 14:15

ÖSYM, EKPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı

ÖSYM, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) soru kitapçığı ve cevap anahtarını erişime açtı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
ÖSYM, EKPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı

Binlerce kişinin merakla beklediği duyuru geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), bugün düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2024-EKPSS) soru kitapçığı ve cevap anahtarını paylaştı.

10 GÜN BOYUNCA AÇIK KALACAK

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

YÜZDE 10'U ERİŞİME AÇILDI

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 8 Mayıs'ta saat 23.59'da sona erecek. Cevap anahtarının yüzde 10'u da erişime açıldı.

EKPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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