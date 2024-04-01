01 Nisan 2024 13:08 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 14:14
Son dakika... LGS için başvuru süresi uzatıldı!
Son dakika haberi... Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı.
Bakanlık, LGS kapsamındaki merkezi sınav başvurularını uzattı.
Öğrenciler, başvurularını, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirmişti.
SÜRE UZATILDI
Buna göre, 2 Haziran'da yapılacak sınava süresi içinde başvurusunu yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını yarın saat 17.00'ye kadar yapabilecek.
Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 3 Nisan'a kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.
Sınav sonuçları, 28 Haziran'da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Kaynak: TGRT Haber