Son dakika! Sudanlı ve Filistinlilere yatay geçiş hakkı iddiası! YÖK'ten cevap geldi

07 Nisan 2024 10:22 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 11:47

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönündeki iddialara cevap verdi. YÖK'ten yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

YÖK'ten yapılan açıklamada "Bazı basın ve yayın organlarında, Yükseköğretim Kurulunun Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönündeki iddia asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

Yeniçağ gazetesinde Tolga Şahin imzasıyla servis edilen haberde Yükseköğretim Kurumu’nun üniversitelere “acele” ibaresiyle gönderdiği belgeyle Sudanlılara ve Filistinlilere “belge ibraz edememeleri” durumunda dahi üniversitelerde okuma hakkı tanıdığı öne sürülmüştü.